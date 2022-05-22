Serie A'da perde kapanıyor, şampiyon belli oluyor

22 Mayıs 2022 Pazar, 15:57

Serie A'nın 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerinin ardından 2021/22 sezonu tamamlanacak. Son haftaya Inter'in 2 puan önünde ilk sırada giren Milan, Sassuolo'ya konuk olacak. Inter ise sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak.

37 maçta topladığı 83 puanla ligin zirvesinde yer alan Milan, Sassuolo'ya kaybetmemesi veya Inter'in kazanamaması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Inter ise Sampdoria'yı mağlup edip Milan'ın Sassuolo'ya yenilmesini bekleyecek.

Puan eşitliği halinde ise iki takımın aralarında oynadığı maçlara bakıldığı için Milan, yine şampiyonluğunu ilan edecek. Inter ve Milan arasında bu sezon oynanan bir maç 1-1, diğer maç ise Milan 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

KÜME DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLACAK

İtalya Serie A'da Venezia ve Genoa ardından lige veda eden son takım bugün netleşecek. Lige daha önce veda eden Venezia'nın ardından dün, Bologna'ya 1-0 yenilen Genoa, küme düşen ikinci takım olmuştu.

Bugün oynanacak karşılaşmaların ardından Cagliari ya da Salernitana, lige veda edecek. Cagliari'nin 2 puan önünde 17. sırada yer alan Salernitana, sezonun son maçında Udinese'yi ağırlayacak.

Salernitana, kazanması halinde Cagliari'nin alacağı sonuca bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek.

Puan eşitliğinde ise ilk olarak ikili averaja, sonrasında genel averaja bakılacak.

Salernitana ve Cagliari arasında ligde oynanan iki maç da 1-1 sona erdiği için puan eşitliği olması durumunda küme düşen takımı genel averaj belirleyecek. 37 hafta sonunda Salernitana'nın -41, Cagliari'nin ise -34 gol averajı bulunuyor.

MAÇLAR KAÇTA BAŞLAYACAK?

Serie A'da şampiyon belli olacağı Inter-Sampdoria ve Sassuolo-Milan maçları TSİ 19.00'da başlayacak. Küme düşen son takımın belli olacağı karşılaşmalar ise TSİ 22.00'de oynanacak.