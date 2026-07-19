Serpil Melek Tüfekçi Güney Kore'de bronz madalya kazandı!

Güney Kore’nin Chuncheon şehrinde düzenlenen ve dünyanın en yüksek katılımlı uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Kore Open Şampiyonası’nda mücadele eden Serpil Melek Tüfekçi, kürsüye çıkmayı başardı.

Şampiyonada yıldızlar kategorisi 47 kilogramda Türkiye’yi temsil eden Serpil Melek Tüfekçi, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla göz doldurdu.

BRONZ MADALYA KAZANDI

Şampiyonada karşılaştığı ilk üç turu başarıyla geçen ve rakiplerini geride bırakan milli sporcu, yarı final mücadelesinde mağlup oldu. Sergilediği performansla üçüncülük kürsüsüne yerleşen Tüfekçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası arenada kazandığı bu dereceyle camiasına büyük bir gurur yaşatan genç sporcunun, önümüzdeki dönemde katılacağı organizasyonlarda daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.