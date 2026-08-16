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Sevilla geriye düştüğü maçta 2 penaltıyla kazandı

Sevilla geriye düştüğü maçta 2 penaltıyla kazandı

16.08.2026 10:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sevilla geriye düştüğü maçta 2 penaltıyla kazandı

Sevilla, geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta 2 penaltı golüyle Rayo Vallecano'yu mağlup etmeyi başardı.

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İspanya La Liga'nın ilk haftasında Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Vallecano, 4. dakikada Alvaro Garcia'nın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Sevilla, 52. dakikada Jon Guridi'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Kike Salas'ın 88. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sevilla, 90+7. dakikada Peque'nin penaltı golüyle kazandı.

Bu sonucun ardından Sevilla lige 3 puanla, Vallecano ise puansız başladı.

Sevilla, gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Vallecano ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #la liga #Rayo Vallecano #sevilla

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