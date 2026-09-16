Sevilla'ya deplasmanda tek gol yetti!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Deportivo de La Coruna, sahasında Sevilla'yı konuk etti.
Konuk ekip, Miguel Sierra'nın kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.
SIERRA GALİBİYETİ GETİRDİ
Ceza sahasının hemen dışında seken topu kontrol eden Miguel Sierra, hiç beklemeden sol alt köşeye yaptığı vuruşla kaleyi denedi.
Kaleci Leo Roman'ın yetişemediği top ağlarla buluşurken Sevilla 1-0 öne geçti.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Sevilla, Deportivo La Coruna deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.