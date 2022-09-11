Sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılacağını açıkladı

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ile basın toplantısı düzenleyen Brezilyalı oyuncu, gözyaşlarına engel olamadı. Josef, toplantının ardından sosyal medya hesabından gelecek sezon Türkiye’de forma giymeyeceğini açıkladı.

33 yaşındaki futbolcu, “Gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepkiyi vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam” ifadelerini kullandı. Baltacı da “Standart, hakkaniyet, adalet istiyoruz” diye isyan etti.