Sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılacağını açıkladı

Ankaragücü maçında takım arkadaşlarına saldıran kişiyi olay yerinden iterek uzaklaştırdığı için kırmızı gören ve kartı PFDK ile Tahkim’den iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza, “Bu karar yüzünden ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu cezanın adil olmadığı şüphe götürmez bir gerçek” dedi.

Hilmi Türkay
11 Eylül 2022 Pazar, 02:00
Sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılacağını açıkladı
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Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ile basın toplantısı düzenleyen Brezilyalı oyuncu, gözyaşlarına engel olamadı. Josef, toplantının ardından sosyal medya hesabından gelecek sezon Türkiye’de forma giymeyeceğini açıkladı.

33 yaşındaki futbolcu, “Gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepkiyi vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam” ifadelerini kullandı. Baltacı da “Standart, hakkaniyet, adalet istiyoruz” diye isyan etti.


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