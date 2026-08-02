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Sezonu Beşiktaş'ta tamamlamıştı: Acun Ilıcalı, Hull City'e istiyor

Sezonu Beşiktaş'ta tamamlamıştı: Acun Ilıcalı, Hull City'e istiyor

2.08.2026 12:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sezonu Beşiktaş'ta tamamlamıştı: Acun Ilıcalı, Hull City'e istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hull City'nin, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Kristjan Asllani için görüşmelerine başladığı iddia edildi.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e geri döndüğü sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Şu ana kadar 4 transferi resmen duyuran Hull City'de orta sahaya takviye yapılması planlanıyor.

ASLLANI İÇİN HULL CITY İDDİASI

Bu bölge için çalışmalarını sürdüren Hull City'nin gündemine gelen isim, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Kristjan Asllani oldu. Nicolo Schira'nın haberine göre Hull City, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu transfer etmek istiyor.

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TRANSFER İÇİN YANIT

Ancak bonservisi Inter'de olan Arnavut futbolcu için İtalyan ekibi sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi eklemek istiyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, sezonun sona ermesiyle Inter'e geri dönmüştü.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş formasıyla 17 maçta sahaya çıkan Asllani, 2 gol ve 2 asist kaydetti. 24 yaşındaki orta saha kariyerinde daha önce Empoli ve Torino takımlarının da formalarını giymişti.

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