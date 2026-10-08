Cumhuriyet Gazetesi Logo
Shai Gilgeous-Alexander'dan Atletico Madrid hamlesi!

Shai Gilgeous-Alexander'dan Atletico Madrid hamlesi!

8.10.2026 23:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Shai Gilgeous-Alexander'dan Atletico Madrid hamlesi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Oklahoma City Thunder'ın 28 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'e ortak oldu.

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın kulübe yatırım yaparak hissedar olduğunu açıkladı.

Kanadalı basketbolcunun; Atletico Madrid'in hırs, mükemmellik ve her başarının emekle kazanılması gerektiğine yönelik inancı gibi değerleriyle kendisini özdeşleştirdiği belirtildi.

Image

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN AÇIKLAMA

Atletico Madrid'e ortak olmasıyla ilgili konuşan Gilgeous-Alexander, "Atletico Madrid'in hissedarları arasına resmen katılmaktan heyecan duyuyorum. Bu kulüp, Avrupa futbolunun zirvesinde uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip. Geleceğinin bir parçası olma fırsatı için minnettarım" ifadelerini kullandı.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER KİMDİR?

1998 yılında Toronto'da doğan ve Ontario eyaletinin Hamilton kentinde büyüyen Gilgeous-Alexander, basketbol kariyerini Kanada'da geliştirdikten sonra Kentucky Üniversitesi'nde bir sezon geçirdi.

Oklahoma City Thunder'ın en önemli oyuncusu konumundaki Shai, dünya basketbolunun önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Üst üste iki kez NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Gilgeous-Alexander, 2025 yılında NBA şampiyonluğuna ulaştı ve aynı yıl NBA Finalleri'nin de en değerli oyuncusu oldu.

Yıldız basketbolcu, 2025/26 sezonunda yüzde 55,3 saha içi isabet oranıyla maç başına 31,1 sayı üretti. Böylece NBA tarihinde en az yüzde 55 saha içi isabet oranıyla 30 sayı ortalamasına ulaşan ilk dış oyuncu oldu.

Shai ayrıca üst üste dördüncü sezonunda da en az 30 sayı ortalaması ve yüzde 50 saha içi isabet oranını yakaladı. Dış oyuncular arasında bu başarıya ulaşabilen diğer tek isim Michael Jordan oldu.

Gilgeous-Alexander, NBA normal sezonunda üst üste en fazla maçta en az 20 sayı atan oyuncu rekorunu da ele geçirdi.

Wilt Chamberlain'in 126 maçlık rekorunu geride bırakan Kanadalı yıldız, sezon sonunda serisini 140 maça çıkardı.

ATLETICO'NUN ULUSLARARASI BÜYÜMESİNE YATIRIM

Atletico Madrid, Gilgeous-Alexander'ın istatistiklerinin ötesinde baskı altında performans gösterebilme becerisinin ve sürekli gelişime olan bağlılığının, kulübün yüksek tempo, gurur ve hırs değerleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Yıldız oyuncunun yatırımının, Atletico Madrid'in uzun vadeli vizyonuna ve uluslararası büyümesine duyduğu samimi ilgiyi yansıttığı ifade edildi.

İlgili Konular: #atletico madrid #hisse #Shai Gilgeous-Alexander

İlgili Haberler

Burak Yılmaz'dan MHK soruşturması yanıtı: 'Eğer tekrar konuşmam gerekirse...'
Burak Yılmaz'dan MHK soruşturması yanıtı: 'Eğer tekrar konuşmam gerekirse...' Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkındaki soruşturmaya ilişkin görüşlerini aktardı.
Galatasaray sözleri gündem olmuştu: Kerem Demirbay'dan açıklama geldi!
Galatasaray sözleri gündem olmuştu: Kerem Demirbay'dan açıklama geldi! Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Galatasaray'daki dönemine dair açıklamalarda bulunmuştu. Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken sözleri üzerine bir açıklama yayımladı.
Sosyal medyadan açıkladı: Mauro Icardi ile Wanda Nara evliliği resmen sona erdi!
Sosyal medyadan açıkladı: Mauro Icardi ile Wanda Nara evliliği resmen sona erdi! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, Milano Mahkemesi'nin Wanda Nara ile olan evliliğinin sona ermesine hükmettiğini duyurdu.