Shai Gilgeous-Alexander'dan Atletico Madrid hamlesi!

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın kulübe yatırım yaparak hissedar olduğunu açıkladı.

Kanadalı basketbolcunun; Atletico Madrid'in hırs, mükemmellik ve her başarının emekle kazanılması gerektiğine yönelik inancı gibi değerleriyle kendisini özdeşleştirdiği belirtildi.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN AÇIKLAMA

Atletico Madrid'e ortak olmasıyla ilgili konuşan Gilgeous-Alexander, "Atletico Madrid'in hissedarları arasına resmen katılmaktan heyecan duyuyorum. Bu kulüp, Avrupa futbolunun zirvesinde uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip. Geleceğinin bir parçası olma fırsatı için minnettarım" ifadelerini kullandı.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER KİMDİR?

1998 yılında Toronto'da doğan ve Ontario eyaletinin Hamilton kentinde büyüyen Gilgeous-Alexander, basketbol kariyerini Kanada'da geliştirdikten sonra Kentucky Üniversitesi'nde bir sezon geçirdi.

Oklahoma City Thunder'ın en önemli oyuncusu konumundaki Shai, dünya basketbolunun önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Üst üste iki kez NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Gilgeous-Alexander, 2025 yılında NBA şampiyonluğuna ulaştı ve aynı yıl NBA Finalleri'nin de en değerli oyuncusu oldu.

Yıldız basketbolcu, 2025/26 sezonunda yüzde 55,3 saha içi isabet oranıyla maç başına 31,1 sayı üretti. Böylece NBA tarihinde en az yüzde 55 saha içi isabet oranıyla 30 sayı ortalamasına ulaşan ilk dış oyuncu oldu.

Shai ayrıca üst üste dördüncü sezonunda da en az 30 sayı ortalaması ve yüzde 50 saha içi isabet oranını yakaladı. Dış oyuncular arasında bu başarıya ulaşabilen diğer tek isim Michael Jordan oldu.

Gilgeous-Alexander, NBA normal sezonunda üst üste en fazla maçta en az 20 sayı atan oyuncu rekorunu da ele geçirdi.

Wilt Chamberlain'in 126 maçlık rekorunu geride bırakan Kanadalı yıldız, sezon sonunda serisini 140 maça çıkardı.

ATLETICO'NUN ULUSLARARASI BÜYÜMESİNE YATIRIM

Atletico Madrid, Gilgeous-Alexander'ın istatistiklerinin ötesinde baskı altında performans gösterebilme becerisinin ve sürekli gelişime olan bağlılığının, kulübün yüksek tempo, gurur ve hırs değerleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Yıldız oyuncunun yatırımının, Atletico Madrid'in uzun vadeli vizyonuna ve uluslararası büyümesine duyduğu samimi ilgiyi yansıttığı ifade edildi.