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Shakhtar Donetsk'ten Arda Turan ve Türk halkına teşekkür!

Shakhtar Donetsk'ten Arda Turan ve Türk halkına teşekkür!

17.08.2026 17:32:00
Güncellenme:
AA
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Shakhtar Donetsk'ten Arda Turan ve Türk halkına teşekkür!

Shakhtar Donetsk Kulübü Başkanı Rinat Akhmetov, teknik direktör Arda Turan ve Türk halkına destekleri nedeniyle teşekkür etti. Akhmetov, "Tüm Ukraynalılar gibi füzelerin ve bombaların sesleriyle uyanarak yeniden burada olduğunuz için size bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Ukrayna Birinci Futbol Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk Kulübü Başkanı Rinat Akhmetov, ülkesine destekleri nedeniyle teknik direktör Arda Turan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Akhmetov, yeni sezon öncesinde takımın hazırlıkları, transfer çalışmaları ve kulübün hedeflerini görüşmek üzere üst yönetici (CEO) Serhii Palkin, sportif direktör Darijo Srna ve teknik direktör Arda Turan ile bir araya geldi.

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"TÜRK HALKI BİZİ DESTEKLİYOR"

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Akhmetov, "Tüm Ukraynalılar gibi füzelerin ve bombaların sesleriyle uyanarak yeniden burada olduğunuz için size bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim. Siz aynı zamanda Türk halkını da temsil ediyorsunuz. Türkiye'nin bizi desteklediğini, Türk halkının bizi desteklediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizi desteklediğini biliyorum. Ukrayna'nın kararlılığını koruyacağını, adil ve kalıcı bir barışa kavuşacağını düşünüyorum. Bunu sadece düşünmüyorum, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa kavuşacağından eminim. Bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon şampiyon olan Shakhtar Donetsk, bu sezona 3'te 3 yaparak başladı.

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