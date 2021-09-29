Sheriff teknik direktörü Vernydub, Dirk Kuyt'ı hedef aldı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 14:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenmedik ilerleyişini devam ettiren Moldova temsilcisi Sheriff, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyet almış oldu.

Bu galibiyetle grupta ikide iki yapan Sheriff 6 puanla zirvede yer aldı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukraynalı teknik direktör Yuriy Vernydub'un hedefinde ise Hollandalı eski yıldız Dirk Kuyt vardı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt daha önce verdiği bir röportajda "Şampiyonlar Ligi, şampiyonların turnuvası. Bunu biliyorum ama Sheriff gibi takımların burada bir yeri olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2-1 kazanılan Real Madrid zaferinin ardından Sheriff'in Ukraynalı teknik direktörü Yuriy Vernydub, basın toplantısında bu sözleri hatırlattı.

"Dirk Kuyt, Sheriff'in Şampiyonlar Ligi'nde yeri olmadığını söylemiş. Onun mükemmel dünyasını yıktığım için mutluyum. Real Madrid gibi bir kulübe karşı kazandığımız için çok mutluyum. Bu çok duygusal bir şey. Oyuncularıma bu harika iş için minnettarım."

Ayrıca "Biz gerçek bir takımız. Bazı büyük isimler Sheriff gibi takımların Şampiyonlar Ligi'nde yeri olmadığını söylüyor ama bizim yerimiz burası ve bunu kanıtladık." sözleri ile kendilerine olan özgüveni vurgulamış oldu.