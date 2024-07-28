Sibel Altınkaya'dan Paris 2024'te erken veda!
Milli sporcu Sibel Altınkaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda karşılaştığı Çin asıllı Çin asıllı Lüksemburglu masa tenisçisi Ni Xia Lian'a mağlup olarak veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde mücadele eden milli sporcu Sibel Altınkaya, ilk turda elendi.
RAKİBİNE DİRENEMEDİ
Sibel Altınkaya, South Paris Arena'da gerçekleştirilen son 64 turu maçında 61 yaşındaki Çin asıllı Lüksemburglu sporcu Ni Xia Lian ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 3-11, 7-11, 11-9, 12-10 ve 6-11'lik setler sonucunda kaybeden milli sporcu, oyunlara veda etti.
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