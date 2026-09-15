Şikeyi basın toplantısında ağlayarak açıkladı: Futbol sahalarında skandal olay

Bolivya 1. Ligi'nde Always Ready ile Guabira arasında oynanan maç 6 gole sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren ev sahibi takım maçı 6-0 kazanırken karşılaşma başka bir şekilde gündemde yer aldı.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI Guabira kalecisi Manuel Ferrel ve teknik direktör Leonardo Eguez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada yaşananları itiraf etti. Eguez açıklamasında gözyaşlarına hakim olamazken Ferrel'in maçta bilerek gol yediğini, eşinin ve annesinin ölüm tehditleri aldığını belirtti. Olayla ilgili açıklamasında Eguez, "Ferrel, rakip takımın üç gol atmasına izin vermek zorunda kaldı, yoksa bazı kişilere borcu olduğu için bir miktar para ödeyecekti" dedi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa ise yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylardan üzüntü duyuyoruz. Hem oyuncuya hem de Guabira yönetimiyle işbirliği sağladık, onları durumdan haberdar ettik ve soruşturma başlatılması için ilgili makamlarla koordinasyon sağladık" dedi.

Yaşanan bu olayın ligin nasıl etkileyeceğiyle ilgili ise Costa şunları kaydetti: “Bunun abartılı olduğunu düşünüyorum ancak bu usulsüzlüklerle ilgili neler olup bittiğini belirlememiz ve elbette en ağır yaptırımları uygulamamız gerekiyor.”