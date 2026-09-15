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Şikeyi basın toplantısında ağlayarak açıkladı: Futbol sahalarında skandal olay
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Şikeyi basın toplantısında ağlayarak açıkladı: Futbol sahalarında skandal olay

15.09.2026 12:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Şikeyi basın toplantısında ağlayarak açıkladı: Futbol sahalarında skandal olay

Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Guabira'nın kalecisi Manuel Ferrel, ailesine yönelik ölüm tehditleri nedeniyle maçta bilerek gol yediğini açıkladı. Bolivya Futbol Federasyonu konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Şikeyi basın toplantısında ağlayarak açıkladı: Futbol sahalarında skandal olay

Bolivya 1. Ligi'nde Always Ready ile Guabira arasında oynanan maç 6 gole sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren ev sahibi takım maçı 6-0 kazanırken karşılaşma başka bir şekilde gündemde yer aldı.

Şikeyi basın toplantısında ağlayarak açıkladı: Futbol sahalarında skandal olay

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI

Guabira kalecisi Manuel Ferrel ve teknik direktör Leonardo Eguez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada yaşananları itiraf etti. Eguez açıklamasında gözyaşlarına hakim olamazken Ferrel'in maçta bilerek gol yediğini, eşinin ve annesinin ölüm tehditleri aldığını belirtti. Olayla ilgili açıklamasında Eguez, "Ferrel, rakip takımın üç gol atmasına izin vermek zorunda kaldı, yoksa bazı kişilere borcu olduğu için bir miktar para ödeyecekti" dedi.

Şikeyi basın toplantısında ağlayarak açıkladı: Futbol sahalarında skandal olay

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa ise yaptığı açıklamada, "Bu tür olaylardan üzüntü duyuyoruz. Hem oyuncuya hem de Guabira yönetimiyle işbirliği sağladık, onları durumdan haberdar ettik ve soruşturma başlatılması için ilgili makamlarla koordinasyon sağladık" dedi. 

Şikeyi basın toplantısında ağlayarak açıkladı: Futbol sahalarında skandal olay

Yaşanan bu olayın ligin nasıl etkileyeceğiyle ilgili ise Costa şunları kaydetti:

“Bunun abartılı olduğunu düşünüyorum ancak bu usulsüzlüklerle ilgili neler olup bittiğini belirlememiz ve elbette en ağır yaptırımları uygulamamız gerekiyor.”

Şikeyi basın toplantısında ağlayarak açıkladı: Futbol sahalarında skandal olay

NE OLDU?

Always Ready ile Guabira arasında oynanan maçın ilk yarım saatlik bölümünde Always Ready 3-0 öne geçti. Guabira kalecisi Manuel Ferrel, 35. dakikada değişiklik işareti yaptı ve kenara geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 5-0, 90 dakika ise 6-0 sona erdi.

İlgili Konular: #Kaleci #şike #bolivya

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