Şili basını duyurdu! "Galatasaray, Alexis Sanchez ile ilgileniyor"

12 Nisan 2022 Salı, 18:56

Galatasaray, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alexis Sanchez ile ilgilendiği öne sürüldü.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Şili basını; İtalyan ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sanchez'in, Galatasaray için bir transfer seçeneği olduğu duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın sportif direktörü Pasquale Sensibile'nin bu transfer operasyonunu yürüttüğü öne sürüldü.

SEVILLA VE RIVER PLATE

Haberde ayrıca Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin de tecrübeli yıldızı İspanya'ya geri götürmek istediği vurgulandı. Şilili yıldız için bir diğer transfer seçeneğinin ise kariyerinin başlarında formasını giydiği River Plate olduğu ifade edildi.

BU SEZON 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon İtalyan ekibi ile 31 maça çıkarken, 7 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

Sanchez, kariyerinde Inter'in yanı sıra; Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi takımların da formasını giydi.