Sinan Engin: Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş olacak gibi
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Futbol yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında yaptığı açıklamada, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçebileceğini söyledi.
Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan fakat bu sene Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.
Hoca arayışlarına devam eden siyah-beyazlı takımda, yabancı bir teknik direktörle anlaşılacağı iddia edilmişti. Fakat futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de düzenlenen bir programda Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı.
"ŞENOL GÜNEŞ OLACAK GİBİ"
Siyah-beyazlı takıma yakınlığıyla bilinen Engin, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın teknik direktörü ağırlıklı olarak Şenol Güneş olacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
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