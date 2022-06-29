Sinan Sağlam Galatasaray Nef'e transfer oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Darüşşafaka alt yapısında yetişen ve son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 21:01
Sinan Sağlam Galatasaray Nef'e transfer oldu!
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Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Darüşşafaka alt yapısında yetişen ve son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Darüşşafaka alt yapısında yetişen ve son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Sinan Sağlam'a sarı kırmızı renklere hoş geldin diyor, parçalı formamız altında sağlık ve başarı dolu sezonlar diliyoruz."


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