Sinan Sağlam Galatasaray Nef'e transfer oldu!
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Darüşşafaka alt yapısında yetişen ve son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Darüşşafaka alt yapısında yetişen ve son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Yeni sezon hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Darüşşafaka alt yapısında yetişen ve son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Sinan Sağlam'a sarı kırmızı renklere hoş geldin diyor, parçalı formamız altında sağlık ve başarı dolu sezonlar diliyoruz."
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