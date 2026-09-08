Avrupa şampiyonluğuna ulaşan A Milli Voleybol Takımımız'da performansıyla dikkat çeken oyunculardan biri de Sinead Jack Kisal oldu. Peki, Sinead Jack-Kısal kimdir? Voleybolcu Sinead Jack-Kısal kaç yaşında, nereli?

SINEAD JACK-KISAL KİMDİR?

Sinead Jack-Kısal 8 Kasım 1993 tarihinde doğdu. Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'nda orta oyuncu olarak oynayan Trinidad ve Tobago asıllı Türk voleybolcudur.

SINEAD JACK-KISAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

AZS Białystok (2011-13)

Uraloçka (2013-16)

Galatasaray (2016-18)

Denso Airybees (2018-20)

İlbank (2020-21)

Grupa Azoty Chemik Police (2020-21) (Mart 2021)

Megabox Vallefoglia (2021-22)

Eczacıbaşı (2022-günümüz)

SINEAD JACK-KISAL EŞİ KİMDİR?

8 Ağustos 2019'da Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlendi ve Türk vatandaşlığı kazandı. 2022'de beri Sultanlar Ligi'nde Türk statüsünde oynamaktadır.