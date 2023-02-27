Sion forması giyen Balotelli'ye İsviçre'de tepki: Taraftar formasını yaktı
Sezon başında Adana Demirspor'dan İsviçre'ye transfer olan Mario Balotelli'nin takımı Sion 22. hafta maçında sahasında St. Gallen'e 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla çılgına dönen taraftar Balotelli'ye tepkide bulunarak formasını yaktı.
İsviçre Ligi'nde 11 maçtır galip gelemeyen Sion'da taraftarlar futbolculara yoğun tepki gösterdi. Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, en çok tepkiye maruz kalan futbolcu oldu.
FORMASINI YAKTILAR
Sion taraftarları, St. Gallen karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından çılgına döndü. Fabio Celestini'nin 70'inci dakikada oyundan çıkardığı Mario Balotelli'nin forması tribündeki taraftarlar tarafından yakıldı.
Mario Balotelli
BALOTELLİ'NİN SİON KARNESİ
Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan 32 yaşındaki İtalyan forvet bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde 5 gol attı. Son haftalarda oldukça formsuz olan Balotelli aynı zamanda bu sezon 6 sarı kart gördü.
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