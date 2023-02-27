Sion forması giyen Balotelli'ye İsviçre'de tepki: Taraftar formasını yaktı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 08:18

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 08:18

İsviçre Ligi'nde 11 maçtır galip gelemeyen Sion'da taraftarlar futbolculara yoğun tepki gösterdi. Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, en çok tepkiye maruz kalan futbolcu oldu.

FORMASINI YAKTILAR

Sion taraftarları, St. Gallen karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından çılgına döndü. Fabio Celestini'nin 70'inci dakikada oyundan çıkardığı Mario Balotelli'nin forması tribündeki taraftarlar tarafından yakıldı.

Mario Balotelli

BALOTELLİ'NİN SİON KARNESİ

Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan 32 yaşındaki İtalyan forvet bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde 5 gol attı. Son haftalarda oldukça formsuz olan Balotelli aynı zamanda bu sezon 6 sarı kart gördü.



