Sırbistan - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sırbistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) G Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyacanı sürüyor.
Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, G Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşılaşacak.
SIRBİSTAN - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
SIRBİSTAN - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Sırbistan, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan ile 1-1 berabere kalmıştı.
Macaristan ise kendi sahasında ağırladığı Litvanya'yı 2-0 mağlup etmişti.
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