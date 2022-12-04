Sırbistan maçında sakatlanmıştı: Brezilya'ya Neymar müjdesi

04 Aralık 2022 Pazar, 16:26

Dünya Kupası son 16 turunda Güney Kore ile karşılaşacak Brezilya'ya Neymar'dan iyi haber geldi.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığını atlattığını ve Güney Kore karşısında forma giyebileceğini açıkladı.

SIRBİSTAN MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Neymar, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta Sırbistan mücadelesinde sakatlık yaşamış ve gruptaki diğer iki maçta formasından uzak kalmıştı.

Brezilya, Güney Kore ile pazartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.