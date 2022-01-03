Sırp oyuncu Nikola Jokic ligde yaşadığı zorlukları anlattı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:32

NBA takımlarından Denver Nuggets’ta görev alan Sırp oyuncu Nikola Jokic, ligde yaşadığı zorluklar ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eurosport’un haberine göre, NBA’deki ilk sezonlarında aşırı kiloları sebebiyle eleştirilen Jokic, özellikle içtiği gazlı içeceklerden kurtularak form tuttuğunu dile getirdi.



Jokic, Sırp medyasına yaptığı açıklamada, “Eskiden her gün iki veya üç litre kola içerdim ve son kutumu Birleşik Devletler uçağımdan hemen önce içtim” diye konuştu.



“EVE DÖNMEK İSTEDİM”



İlk zamanlarda NBA’e uyum sağlama konusunda zorluklar yaşadığını söyleyen Jokic, antrenmanların ilk haftasının zorlu geçtiğini ve kendisini takım arkadaşlarından daha eksik gördüğü için eve dönmek istediğini belirtti.



Sırp oyuncu, “Şu anda NBA’de yedinci sezonumu geçiriyorum, ilk başlarda sadece benchte ısınırdım ve sonra biraz ‘garbage time’da (maçın son anları) süre aldım ardından ilk beşe girmeyi başardım. Bu bir süreçti” ifadelerini kullandı.



NBA’e gelirken yaşadığı sürece de değinen Sırp pivot, Barcelona’nın kendisine olan ilgisini kaybetmesi sayesinde Nuggets’a gelebildiğine dikkat çekti.

