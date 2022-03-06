Sivasspor Antalya'dan eli boş dönüyor!

06 Mart 2022 Pazar, 21:39

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Fernando kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 35 yaparak 13. sıraya çıktı ve yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Sivasspor ise 34 puanla 14. sırada yer aldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Adana Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak.