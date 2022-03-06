Sivasspor Antalya'dan eli boş dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2022 Pazar, 21:39
Sivasspor Antalya'dan eli boş dönüyor!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Fernando kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 35 yaparak 13. sıraya çıktı ve yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Sivasspor ise 34 puanla 14. sırada yer aldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Adana Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler