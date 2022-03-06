Sivasspor Antalya'dan eli boş dönüyor!
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Fernando kaydetti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 35 yaparak 13. sıraya çıktı ve yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Sivasspor ise 34 puanla 14. sırada yer aldı.
Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Adana Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak.
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