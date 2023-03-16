Sivasspor 'buraya kadar' dedi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, 1-0'ın rövanşında Fiorentina'ya 4-1 yenilerek çeyrek final kapısından döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 22:51
Sivasspor 'buraya kadar' dedi!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor ile İtalyan ekibi Fiorentina karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fiorentina 4-1 kazandı.

Sivasspor, 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından attığı nefis golle öne geçti. Devrenin bitimine 2 dakika kala Fiorentina, Arthur Cabral ile eşitliği sağladı.

İtalyanlar, 62. dakikada Nikola Milenkovic'in golüyle öne geçti. 78. dakikada Dimitris Goutas'ın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Castrovili, 89. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Temsilcimizde Hakan Arslan, 82. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

İlk maçı 1-0 kaybeden Sivasspor, bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.


Sivasspor Fiorentina uefa avrupa konferans ligi

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