Sivasspor maçı öncesi Jorge Jesus'tan taraftara çağrı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Sivasspor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
Finale adını yazdırmak isteyen sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus taraftara çağrıda bulundu.
Deneyimli hoca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yarın herkes Kadıköy'e" ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivasspor 24 Mayıs Çarşamba günü (yarın) saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Volkan Bayaraslan düdük çalacak.
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