Sivasspor - Muğlaspor maçında kazanan çıkmadı!

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 tamamlandı.
Sivasspor, 13. dakikada Valon Ethemi ile 1-0 öne geçti. Muğlaspor, bu gole 33. dakikada Ahmet Engin ile yanıt verdi.
Bu sonucun ardından Sivasspor 7, Muğlaspor 10 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Sivasspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Muğlaspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Batuhan Bıyıklı
Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Murat Paluli, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Çelik (Dk. 67 Okan Erdoğan), Charisis (DK. 88 Oğuzhan Aksoy), Musah Muhammed (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Ethemi (Dk. 67 Ceesay), Burak Kapacak (Dk. 56 Salih Kavrazlı), Amilton, Manaj
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Dk. 83 Orhan Nahırcı), Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Efe Yıldırım, Diarra (Dk. 46 Osundina), Buluthan Bulut (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), Oğuzhan Matur, Celhaka, Avramovski (Dk. 83 Ertuğrul Furat), Yasin Uzunoğlu (Dk. 67 Sissoko)
Goller: Dk.13 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 28 Ahmet Emin Engin (Muğlaspor
Sarı kartlar: Dk. 10 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 90+2 Orhan Nahırcı (Muğlaspor)