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Sivasspor - Muğlaspor maçında kazanan çıkmadı!

Sivasspor - Muğlaspor maçında kazanan çıkmadı!

13.09.2026 19:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Sivasspor - Muğlaspor maçında kazanan çıkmadı!

Sivasspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi evinde ağırladığı Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 tamamlandı.

Sivasspor, 13. dakikada Valon Ethemi ile 1-0 öne geçti. Muğlaspor, bu gole 33. dakikada Ahmet Engin ile yanıt verdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 7, Muğlaspor 10 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Sivasspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Muğlaspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Batuhan Bıyıklı

Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Murat Paluli, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Çelik (Dk. 67 Okan Erdoğan), Charisis (DK. 88 Oğuzhan Aksoy), Musah Muhammed (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Ethemi (Dk. 67 Ceesay), Burak Kapacak (Dk. 56 Salih Kavrazlı), Amilton, Manaj

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Dk. 83 Orhan Nahırcı), Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Efe Yıldırım, Diarra (Dk. 46 Osundina), Buluthan Bulut (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), Oğuzhan Matur, Celhaka, Avramovski (Dk. 83 Ertuğrul Furat), Yasin Uzunoğlu (Dk. 67 Sissoko)

Goller: Dk.13 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 28 Ahmet Emin Engin (Muğlaspor

Sarı kartlar: Dk. 10 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 90+2 Orhan Nahırcı (Muğlaspor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Sivasspor #Muğlaspor

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