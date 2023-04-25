Sivasspor seriye bağladı!
Sivasspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor, 4. dakikada Mustafa Yatabare ve 32. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Antalyaspor, 49. dakikada Sam Larsson ile farkı 1'e indirdi.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye yükseltti ve haftayı 10. sırada kapatı. 3 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, 33 puanda kaldı.
Sivasspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
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