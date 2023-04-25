Sivasspor seriye bağladı!

Sivasspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 08:00
Sivasspor seriye bağladı!
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor, 4. dakikada Mustafa Yatabare ve 32. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Antalyaspor, 49. dakikada Sam Larsson ile farkı 1'e indirdi.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye yükseltti ve haftayı 10. sırada kapatı. 3 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, 33 puanda kaldı.

Sivasspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.


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