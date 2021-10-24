Sivas'ta Vincenzo Montella'ya protesto!
Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Adana Demirspor mücadelesinin ardından, konuk takım teknik direktörü Vincenzo Montella basın mensupları tarafından protesto edildi.
Süper Ligin 10. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ardından basın mensupları, konuk ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısını protesto ederek salondan ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül stadında oynanan ve 1-1 biten karşılaşma sonrasında kaleci Ferhat Kaplan'ın kale arkasındaki top toplayıcı çocuk ile bir basın mensubuna hakaret ettiğini öne süren medya çalışanları, basın toplantısında protestoda bulundu.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşmasına başlamadan önce bir basın mensubu, kaleci Ferhat'ın top toplayıcı çocuğa ve bir gazeteciye hakarette bulunduğunu ileri sürdü.
Aynı basın mensubunun yaşananlar nedeniyle kaleci Ferhat'ı ve Adana Demirspor'u protesto ettiklerini söylemesi üzerine gazeteciler, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı.
Bunun üzerine Montello da açıklama yapmadan salondan çıktı.
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