Sivas'tan kupa finali için otobüs kalkacak
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek isteyen taraftarlar için otobüs kaldıracak.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor arasında 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçına gitmek isteyen taraftarlar için otobüs seferleri düzenleyecek.
STSO'dan yapılan açıklamaya göre, STSO yöneticilerini ziyaret eden Sivasspor taraftar gruplarının temsilcileri, taraftarların İstanbul'da oynanacak kupa finaline gidebilmesi için araç desteği istedi.
Kırmızı-beyazlı kulübe her zaman destek verdiklerini aktaran STSO Başkanı Mustafa Eken, "İstanbul'daki maçın önemini biliyoruz. Biz de orada takımımıza tam destek vermek için tribünde olacağız. Sivasspor'umuzun cefakar, vefakar taraftarlarının da tribündeki yerlerini alabilmeleri için gerekli desteği bugüne kadar vermiş olduğumuz gibi yine vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Eken, İstanbul'daki derneklere ve Sivaslılara da "İstanbul'da yaşayan tüm Sivaslıları bu önemli maç için stadyuma davet ediyorum." çağrısında bulundu.
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