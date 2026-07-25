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Siyah beyazlılar beklemeye geçti: Beşiktaş'a transferde 'Diomande' engeli

Siyah beyazlılar beklemeye geçti: Beşiktaş'a transferde 'Diomande' engeli

25.07.2026 19:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Siyah beyazlılar beklemeye geçti: Beşiktaş'a transferde 'Diomande' engeli

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotayı Leipzig forması giyen Johan Bakayoko'ya çevirdi. Ancak Yan Diomande'nin bu yaz takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Alman ekibinin Bakayoko'yu takımda tutmak istediği iddia edildi.

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Beşiktaş, RB Leipzig'den Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak istiyor. 

Siyah beyazlılar görüşmelerde mesafe kat etmişti ancak istenilen sonuç alınamadı. Bakayoko'nun transferine sebep olan engel de ortaya çıktı.

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Johan Bakayoko

TRT Spor'un haberine göre Yan Diomande'nin bu yaz takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle RB Leipzig'de şuan hücum oyuncularının transferleri durdu. Diomande'nin ayrılığı kesinleşirse Alman ekibi, Bakayoko'yu takımda tutacak.

Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Leipzig’in transfer planlamasında değişiklik yaşanması durumunda, yeniden devreye girebileceği kaydedildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #RB Leipzig

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