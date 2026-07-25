Siyah beyazlılar beklemeye geçti: Beşiktaş'a transferde 'Diomande' engeli

Beşiktaş, RB Leipzig'den Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak istiyor.
Siyah beyazlılar görüşmelerde mesafe kat etmişti ancak istenilen sonuç alınamadı. Bakayoko'nun transferine sebep olan engel de ortaya çıktı.
Johan Bakayoko
TRT Spor'un haberine göre Yan Diomande'nin bu yaz takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle RB Leipzig'de şuan hücum oyuncularının transferleri durdu. Diomande'nin ayrılığı kesinleşirse Alman ekibi, Bakayoko'yu takımda tutacak.
Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Leipzig’in transfer planlamasında değişiklik yaşanması durumunda, yeniden devreye girebileceği kaydedildi.