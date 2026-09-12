Siyah-Beyazlılar, Erzurumspor’u evinde 3-0 yenip liderliğe yükseldi: Beşiktaş doludizgin

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK karşısında rahat bir galibiyet aldı. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe derbisinde Skriniar’a yaptığı el hareketi nedeniyle TFF Disiplin Kurulu’nun 1 maç ceza verdiği Vlahovic’i Erzurumspor karşısında oynatamadı.

Beşiktaş’ın dün cezanın kalkması için TFF Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz da reddedildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, dünkü karşılaşmada TFF’ye tezahüratlarla tepkilerini dile getirdi.

ROTASYON YAPMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun haftaya perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile oynanacak maçı düşünerek kadroda rotasyon yapması beklenirken bu yönde bir tercih gelmedi. İtalyan hoca sadece sakat Rıdvan’ın yerine sol bekte Ouattara’yı, cezalı Vlahovic’in yokluğunda da forvette Oh’a görev verdi. Geçen hafta kas ağrısı şikâyeti olan yeni transferlerden Fabio Miretti, tam hazır olmadığı için maç kadrosunda yer almadı.

TROSSARD İLK KEZ

Maça damgasını vuran isim yeni transfer Trossard oldu. Belçikalı yıldız, 27. dakikada Siyah-Beyazlıları 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Trossard’ın ikinci yarıdaki bir diğer golü ise öncesinde Agbadou’nun topa elle müdahalesi VAR’dan tespit edilince geçerli sayılmadı. Emirhan Topçu bu sezon ilk kez ağları havalandırdı. 55. dakikada Cerny’nin golünü ise hakem Gürcan Hasova, daha önce faul yaptığını işaret ederek saymadı.

ORKUN’A JEST

Beşiktaşlı taraftarlar, en sevdiği tezahüratın “Pınarbaşı” olduğunu söyleyen kaptan Orkun Kökçü’ye jest yaptı. Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle “Üçlü” adı verilen tezahüratını yapan Siyah-Beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun Kökçü için mücadele başlar başlamaz “Pınarbaşı”nı söyledi.