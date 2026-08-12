Siyah-Beyazlılar, Juventus’tan ayrılan Sırp forvetle 3 yıllığına anlaştı: Vlahovic Beşiktaş’ta

Beşiktaş, dünyaca ünlü Sırp forvet Dusan Vlahovic’i transfer etti. Siyah-Beyazlılar, uzun uğraşlar sonucu 26 yaşındaki santrforu ikna etti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tecrübeli golcüyle birlikte bugün saat 14.30’da İstanbul’a gelecek.

Transfer döneminin başında yaptığa teklife Vlahovic’ten “Size geri dönüş yapacağım” yanıtını alan Siyah-Beyazlılar, geçen hafta sonu oyuncunun menajerinden gelen “Görüşebiliriz” mesajı sonrası harekete geçti.

Atletico Madrid ile Porto’nun ilgisi bulunduğu belirtilen Vlahovic’e en iyi sözleşme şatlarını 3 senelik sözleşme, yıllık 8 milyon Avro garanti ücret, 8 milyon Avro imza parası ve bonuslarla Siyah-Beyazlılar sundu. Beşiktaş Sportif Direktörü Eduard Graf, Vlahovic’i ikna etmek adına 3 gün önce Sırbistan’a gitti.

Siyah-Beyazlılar bu süreçte Vlahovic’e sunduğu bonusları, imza parasını ve maaşı artırdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, geçmişte Fiorentina’dan öğrencisi olan Vlahovic’le görüştü. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de Siyah-Beyazlıların projesini ve hedeflerini, yıldız santrfora anlattı.

Beşiktaş Başkanı Adalı, transfer görüşmelerinin son bölümüne gelindiğinde dün Belgrad’a giderek Vlahovic’le bir araya geldi. Beşiktaş’ın uzun süredir kendisini almak adına ne kadar istekli olduğunu gören Dusan Vlahovic, dün akşam Siyah-Beyazlılara “Evet” dedi. Juventus ile sözleşme uzatmayan golcü oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.