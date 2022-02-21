Slavia Prag liderliğini sürdürdü
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Slavia Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Bohemians 1905'i 1-0 yendi.
Çekya liginin 22. haftasına averajla lider giren Slavia Prag, 12. sıradaki Bohemians 1905'i ağırladı.
Son 3 yılın şampiyonu Slavia Prag, Olayinka'nın 43. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazandı. Puanını 54'e çıkaran Slavia Prag liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, sahasında 3-2 kaybettiği maçın rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak.
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