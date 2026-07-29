Slovenya engelini aşamadık: Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile karşılaştı.

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti 25-21 ile Slovenya'nın oldu.

Çekişmeli geçen ikinci sette Filenin Efeleri, 10 set sayısı savunarak büyük bir direnç gösterse de Slovenya 35-33 ile maçta durumu 2-0'a getirdi.

Fabio Soli'nin ekibi son anları büyük heyecana sahne olan üçüncü seti de Slovenya 39-37 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Slovenya yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Turnuvada 3'üncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

A Milli Erkek Voleybol Takımımız bu sene tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılmaya hak kazandı.

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te 1, geçen sezon ise 3 galibiyet alan Efeler, bu yıl normal sezonda oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.

Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katlamıştı.