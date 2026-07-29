Cumhuriyet Gazetesi Logo
Slovenya engelini aşamadık: Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

Slovenya engelini aşamadık: Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

29.07.2026 12:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Slovenya engelini aşamadık: Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi çeyrek Finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile karşılaştı.

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti 25-21 ile Slovenya'nın oldu.

Çekişmeli geçen ikinci sette Filenin Efeleri, 10 set sayısı savunarak büyük bir direnç gösterse de Slovenya 35-33 ile maçta durumu 2-0'a getirdi.

Fabio Soli'nin ekibi son anları büyük heyecana sahne olan üçüncü seti de Slovenya 39-37 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Slovenya yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Turnuvada 3'üncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.

BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

A Milli Erkek Voleybol Takımımız bu sene tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerine katılmaya hak kazandı.

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te 1, geçen sezon ise 3 galibiyet alan Efeler, bu yıl normal sezonda oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.

Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katlamıştı.

İlgili Konular: #FIVB Milletler Ligi #Slovenya #Filenin Efeleri

İlgili Haberler

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) elde ettiği tarihi başarılarla adını dünya voleybolunun zirvesine yazdırdı. Peki, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?
Filenin Sultanları dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte güncel FIVB dünya sıralaması
Filenin Sultanları dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte güncel FIVB dünya sıralaması A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya daha imza attı. Peki, Filenin Sultanları dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte güncel FIVB dünya sıralaması...
Milletler Ligi şampiyonu yurda döndü... Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama
Milletler Ligi şampiyonu yurda döndü... Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.