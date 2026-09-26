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Slovenya - İskoçya maçında gol sesi çıkmadı

Slovenya - İskoçya maçında gol sesi çıkmadı

26.09.2026 18:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Slovenya - İskoçya maçında gol sesi çıkmadı

UEFA Uluslar B Ligi Grup 1'in ilk haftasında Slovenya ile İskoçya golsüz berabere kaldı.

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'in ilk haftasında Slovenya, İskoçya'yı konuk etti.

Müsabaka Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle noktalandı.

Bu sonucun ardından Slovenya ile İskoçya grup aşamasına 1'er puanla başladı.

SLOVENYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Slovenya, İskoçya maçının ardından 29 Eylül'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. 3 Ekim'de İsviçre deplasmanına çıkacak Bostjan Cesar'ın ekibi, 6 Ekim'de ise İskoçya'ya konuk olacak. Slovenya, kasım ayında İsviçre ve Kuzey Makedonya deplasmanlarıyla grup fikstürünü tamamlayacak.

İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İskoçya ise ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Sebastien Pocognoli'nin ekibi 3 Ekim'de Kuzey Makedonya'ya konuk olacak, 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak. İskoçya'nın kasım ayındaki son iki karşılaşmasında rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.

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