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Slovenya, Letonya karşısında 5. sette kazandı

Slovenya, Letonya karşısında 5. sette kazandı

26.08.2026 19:10:00
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AA
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Slovenya, Letonya karşısında 5. sette kazandı

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya, Letonya'yı 3-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovenya, Letonya'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Slovenya, grubundaki 2. galibiyetini elde etti. Letonya ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Slovenya: Lorber Fijok, Milosic, Pucelj, Sillah, Planinsec, Pavlovic Mori (Donko, Godec, Filipic, Haluzan Sagadin)

Letonya: Rita, Dolotova, Neciporuka, Struka, Levinska, Jurdza (Grundmane, Kramena, Vagele, Dambrehte, Reknere, Slitere)

Setler: 23-25, 19-25, 25-15, 25-13, 15-12

Süre: 130 dakika (29, 28, 28, 25, 20)

İlgili Konular: #Slovenya #Letonya #avrupa şampiyonası

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