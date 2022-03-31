Sofiane Feghouli’nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi

31 Mart 2022 Perşembe, 15:55

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ve top kapma pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli’nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed’in durumunun ise yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacağı kaydedildi. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı. İzinli olduğu dönemde Fransa’ya giden ve burada yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemini cuma günü tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönecek.

Sarı kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.