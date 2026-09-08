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Sofyan Amrabat'tan Fas Milli Takımı kararı: 'O isim görevde olduğu sürece...'

Sofyan Amrabat'tan Fas Milli Takımı kararı: 'O isim görevde olduğu sürece...'

8.09.2026 18:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sofyan Amrabat'tan Fas Milli Takımı kararı: 'O isim görevde olduğu sürece...'

Fenerbahçe'den ayrılarak Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax'a transfer olan 30 yaşındaki ön libero Sofyan Amrabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Fas Milli Takımı için müsait olmayacağını duyurdu.
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Fas Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, teknik direktör Mohamed Ouahbi görevde kaldığı sürece milli takım formasını giymeyeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımlayan Amrabat, bu kararın gerekçelerini özel tutacağını belirtirken milli takım kariyerini noktalamadığının da özellikle altını çizdi.

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Mohamed Quahbi

"KENDİMİ FAS'I TEMSİL ETMEYE DEVAM EDEBİLECEK DURUMDA HİSSETMİYORUM"

Sofyan Amrabat'ın açıklaması şu şekilde:

"Fas'ı temsil etmek, kariyerimin en büyük onuru oldu. İlk kez milli takıma davet edildiğim 12 yıl öncesinden bu yana ülkem için her şeyimi verdim ve milli takım formasını gururla taşıdım. Fas'a ve bu takımın benim için ifade ettiği her şeye duyduğum sevgi hiçbir zaman değişmeyecek.

Bu kararı almak benim için çok zordu ancak mevcut teknik direktörün yönetimi altında milli takımı temsil etmeye devam edebilecek durumda olduğumu hissetmiyorum. Bu nedenle, kendisi görevde kaldığı sürece milli takım için müsait olmayacağım.

Milli takıma ve onun bir parçası olan herkese duyduğum saygı nedeniyle, beni bu kararı almaya yönelten sebepleri özel tutmayı tercih ediyorum.

Şunu açıkça belirtmek istiyorum: Milli takım kariyerimi sonlandırmıyorum ve Fas formasına geri dönme ihtimaline kapıyı kapatmıyorum!

Takım arkadaşlarıma, kardeşlerime ve tüm teknik ekibe başarılar diliyorum. Takımın en büyük taraftarı olmaya devam edecek ve sahada her zaman gösterdiğim tutkuyla onları desteklemeyi sürdüreceğim.

Sevgileri ve destekleri için Faslı taraftarlara teşekkür ediyorum. İster sahada ister tribünlerde onların yanında olayım, ülkeme duyduğum sevgi her zaman aynı kalacak."

İlgili Konular: #milli takım #Fas #Sofyan Amrabat

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