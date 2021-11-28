Son dakika | Formula 1 efsanesi Frank Williams hayatını kaybetti

28 Kasım 2021 Pazar, 20:43

Williams takımının sitesinden yapılan açıklamada "Sör" unvanına sahip Büyük Britanyalı iş insanı Frank Williams, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.





1942 yılında doğan Frank Williams geçen yılın Aralık ayından bu yana hastanede kalıyordu. Williams'ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı.

1977'de Williams takımını kuran ve takımın direktörlüğünü de üstlenen Frank Williams ile Williams takımı 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu kazanırken 114 yarıştada podyumda ilk sırada yer aldı.

1986 yılında bir trafik kazası geçiren yürüme yetisini kaybeden Frank Williams buna rağmen 2012'ye kadar Williams takımındaki görevini sürdürdü. Daha sonra koltuğunu kızı Claire'e devretti.

Williams F1 takımı, 2020 yılında ABD merkezli yatırım şirketi Dortilton Capital'e satılmıştı.





Williams takımı 2012 yılından bu yana F1'de yarış kazanamıyor. Son şampiyonluğunu ise 1977 yılında kazandı.