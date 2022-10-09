Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!

09 Ekim 2022 Pazar, 13:43

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye'nin rakipleri şu şekilde:

D GRUBU

Hırvatistan

Galler

Ermenistan

TÜRKİYE

Letonya

EURO 2024 Elemeleri'ndeki diğer gruplar ise şu şekilde:

A GRUBU

İspanya

İskoçya

Norveç

Gürcistan

B GRUBU

Hollanda

Fransa

İrlanda

Yunanistan

Cebelitarık

C GRUBU

İtalya

İngiltere

Ukrayna

Kuzey Makedonya

Malta

D GRUBU

Hırvatistan

Galler

Ermenistan

TÜRKİYE

Letonya

E GRUBU

Polonya

Çekya

Arnavutluk

Moldova

F GRUBU

Belçika

Avusturya

İsveç

Azerbaycan

G GRUBU

Macaristan

Sırbistan

Karadağ

H GRUBU

Danimarka

Finlandiya

Slovenya

Kazakistan

I GRUBU

İsviçre

İsrail

Romanya

Kosova

Belarus

J GRUBU

Portekiz

Bosna Hersek

İzlanda

Lüksemburg

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.