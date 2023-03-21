Son dakika: Abdülkerim Bardakcı milli takım kadrosundan çıkarıldı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 18:30

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 18:33

Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Abdülkerim Bardakcı

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.

Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek."