Son Dakika: Altay, Süper Lig'de küme düştü

29 Nisan 2022 Cuma, 22:26

Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Bu sonucun ardından bitime 3 hafta kala Altay'ın küme düşmesi kesinleşti.

Bu sezon ilk olarak Yeni Malatyaspor, ardından da Göztepe matematiksel olarak Süper Lig'e veda etmişti.

Süper Lig'e veda edecek son takım 30 puanlı Çaykur Rizespor ya da 42 puanlı Gaziantep FK olacak.