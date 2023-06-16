Son Dakika: Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:11

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:29

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı olacağına iddialarına karşın açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklama ile başkan adayı olmayacağını duyurdu.

Ertem Şener'in "Ali Koç olağanüstü kongre kararı alırsa, Aziz Yıldırım aday olacak" iddası sonrası Aziz Yıldırım yeni bir açıklama yayımladı.

"GERÇEK OLMAYAN BİR PAYLAŞIM"

İşte Aziz Yıldırım'ın adaylık iddialarına karşı açıklaması:

"Ertem Şener isimli şahıs, Twitter'dan 'Özel' notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır. Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener'in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım. Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir. Yaptığım detaylı açıklamayı herkesin dikkatli okumasını rica ederim."