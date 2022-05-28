Son Dakika: Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:29

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunuldu.

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleşirken toplantıda, kulübün toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak açıklandı.

MART AYINDA 4 MİLYAR 156 MİLYONDU

Öte yandan 5 Mart 2022’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün borcunu açıklamıştı. Mart ayında yapılan bilgilendirmede, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğu aktarılmıştı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.