Son Dakika: Fenerbahçe, Alioski'yi resmen açıkladı
Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı" ifadeleri kullanıldı.
30 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler herhangi bir kiralama bedeli ödemezken, sol bek oyuncusunun Al-Ahli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
Alioski, geçen sezon Al-Ahli formasıyla ligde 28 maçta forma giyerken 6 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.
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