Son Dakika: Fenerbahçe, Alioski'yi resmen açıkladı

02 Ağustos 2022 Salı, 20:44

Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı" ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler herhangi bir kiralama bedeli ödemezken, sol bek oyuncusunun Al-Ahli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Alioski, geçen sezon Al-Ahli formasıyla ligde 28 maçta forma giyerken 6 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.