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Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

29.08.2026 15:32:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi ve saati belli oldu. TFF’nin program değişikliğiyle derbi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak; Başakşehir-Galatasaray karşılaşması ise 4 Eylül’e alındı.
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Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

PROGRAMDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak iki karşılaşmanın programında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hafta içi oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

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