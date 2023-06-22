Son Dakika: Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu resmen duyurdu

Son dakika... Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ettiğini KAP'a bildirdi. 2 yıllık sözleşme imzalayan Dzeko'ya, sezonluk 4 milyon 200 bin Euro ödeneceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 19:36
Son Dakika: Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu resmen duyurdu
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