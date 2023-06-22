Son Dakika: Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu resmen duyurdu
Son dakika... Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ettiğini KAP'a bildirdi. 2 yıllık sözleşme imzalayan Dzeko'ya, sezonluk 4 milyon 200 bin Euro ödeneceği açıklandı.
Ayrıntılar birazdan...
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Faiz sonrası dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Muhalefete kıskaç planı
- İktidara vefa borcu ödendi
- TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı