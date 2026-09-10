Son Dakika... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İsmail Kartal, bir daha dönmemek üzere görevi bıraktığını duyurdu. Kartal, "Görevimden istifa ediyorum" dedi.

MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMA

İsmail Kartal, maçın ardından yapılan röportajda, "Roma takımı, çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi hazırlandık. Tabii ki iyi takım, iyi yönleri var ama onların da zaaflarını biliyorduk, buna göre çalıştık demiştim. Şampiyonlar Ligi maçları, strateji maçlarıdır. Bunları hatırlatmamda fayda var. Biz de bu stratejimizi baştan sona kadar, her şeyi harfi harfine yerine getirdi oyuncularım" dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik direktör, "İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerini getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TARAFTARA ÖVGÜ

İsmail Kartal, "Taraftarlarımız maç başından sonuna kadar gösterdikleri sevgilerinden, pozitif enerjilerinden ötürü teşekkür ediyorum. 1-1 bitti, önümüze bakacağız" sözlerini sarf etti.

Kartal, "Biz orta saha mücadelesini öngördüğümüz için bunları basın toplantısında konuştuk. Çok da fazla konuşulmaması gerekir, bu bir strateji. 3 orta saha oynadık, Bartuğ, Kante, İsmail herkes müthiş oynadı. Ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

BASIN TOPLANTISINDA İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından basın toplantısında ise görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İsmail Kartal'ın istifa sözleri şu şekilde:

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum.

Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..."