Son Dakika: Fenerbahçe'nin Instagram hesabı askıya alındı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Instagram hesabı askıya alındı.
Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı askıya alındı. Kullanıcılar arama kısmına 'Fenerbahçe' yazdıklarında 'Kullanıcı bulunamadı' uyarısıyla karşılaşıyor.
Henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı erişime kapatılan Fenerbahçe'nin Instagram hesabına kullanıcılar ulaşamıyor. Türkiye'de Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan sarı-lacivertlilerin Instagram hesabının neden kapatıldığına dair henüz net bir açıklama gelmedi.
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