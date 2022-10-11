Son Dakika: Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD'ye kaybetti!

Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde karşılaştığı ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 19:51
Son Dakika: Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD'ye kaybetti!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. 

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan karşılaşmada ABD, setlerde 25-22, 25-15 ve 25-20'lik skorla üstün gelerek yarı finale yükseldi.

ABD, yarı finalde Sırbistan - Polonya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.


FIVB Dünya Şampiyonası filenin sultanları türkiye ABD

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