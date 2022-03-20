Son Dakika: Formula 1'de sezonun ilk zaferi Leclerc'in oldu
Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monaco'lu pilotu Charles Leclerc kazandı. Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz finişi ikinci sırada gördü.
Sakhir Çölü'ndeki 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki yarışa pole pozisyonda başlayan Charles Leclerc, başından sonuna kadar önde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamladı.
Son dünya şampiyonu Max Verstappen, son üç turda yarışa veda etti.
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