Son Dakika: Formula 1'de sezonun ilk zaferi Leclerc'in oldu

Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 19:44
Son Dakika: Formula 1'de sezonun ilk zaferi Leclerc'in oldu
Abone Ol google-news

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monaco'lu pilotu Charles Leclerc kazandı. Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz finişi ikinci sırada gördü.

Sakhir Çölü'ndeki 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki yarışa pole pozisyonda başlayan Charles Leclerc, başından sonuna kadar önde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamladı.

Son dünya şampiyonu Max Verstappen, son üç turda yarışa veda etti.  





Video Haberler

En Çok Okunan Haberler