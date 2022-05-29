Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti

Son dakika... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes-Galatasaray Nef karşılaşmasında salonu terk etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 20:11
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes karşılaşmasında kendisine saha içi tribününde yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti.

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