Son dakika... Galatasaray, Leao transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Leao transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Milan forması giyen ve uzun süredir gündemde yer alan Rafael Leao'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, Milan ve Rafael Leao ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

LEAO KARİYERİ

Portekiz ekibi Sporting altyapısında futbol hayatına başlayan Leao, 2018-19 sezonunda 20 milyon Euro bedelle Fransa'nın Lille takımına transfer olmuştu.

Başarılı futbolcunun Lille'de gösterdiği performansın ardından 2019-20 sezonunda Milan'a, 49.5 milyon Euro karşılığında transferi gerçekleşmişti.

LEAO: ÇOK MUTLUYUM

Portekizli yıldız, transferine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum. Çok iyi işler yapan bir kulübe gidiyorum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı oldular. Güçlü oyunculara sahip olan kadroya daha fazla kalite katmayı hedefliyorlar."